Местные жители снова столкнулись с подорожанием продуктов в Полтавской области, так что рассказываем об этом подробнее.

Подорожание продуктов в Полтавской области отразилось на наиболее базовых и популярных позициях, без которых не обходится ни одна украинская семья, сообщает Politeka.

Подорожание продуктов в Полтавской области выразительнее всего проявилось в категории мясных изделий. По майским подсчетам экспертов Украинского клуба аграрного бизнеса, в Украине больше прибавила в цене курятина.

К примеру, филе подскочило до 222 гривен за килограмм. Это на 11 процентов больше, чем в апреле, и почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом. Бедро выросло в цене до 154, а тушка – до 110.

Такой рост объясняют увеличением стоимости кормов, в то время как говядина растет из-за ограниченного предложения. Гуляш из говядины сейчас стоит 336 грн за кг – это на 20 процентов дороже, чем в прошлом.

В самом регионе ситуация развивается подобно. По данным местной ОВ, подорожание продуктов в Полтавской области в течение мая охватило мясо – в среднем это плюс 8%. Также выросли ценники на рыбу и фрукты.

В то же время, есть и небольшая положительная динамика. Яйца стали дешевле на 10%, а сливочное масло тоже немного потеряло в цене – минус 3,4%. На этом фоне рынок бакалеи выглядит более стабильным. Стоимость растительного масла и сахара остается в пределах привычных колебаний.

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