Подорожчання продуктів у Сумській області значно відобразилося на хлібі, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків з Українського клубу аграрного бізнесу, подорожчання продуктів у Сумській області вдарило, передусім, по хлібобулочних виробах. Лише за рік звичайний батон зріс у ціні на 18 відсотків.

Середня вартість у червні склала 28,9 гривні за 450 грамів. А в супермаркетах на кшталт "Сільпо" та "Новус" він узагалі коштує під 30 грн. При цьому в нашому регіоні, за підрахунками Мінфіну, пшеничний хліб з борошна найвищого ґатунку вже досяг 51,67 гривні за кілограм.

хліб

Попри відносно стримане зростання за останній місяць, експерти попереджають про можливе підвищення на 20 відсотків до кінця року. Причини всім відомі: збільшення витрат на інгредієнти, зокрема борошно, цукор, жири і дріжджі. Але є й інші чинники. Електроенергія, логістика, зарплати працівників — усе це лягає на собівартість хліба.

У Всеукраїнській асоціації пекарів додають, що на ситуацію впливає ще й нестача жита. Це означає, що житня та житньо-пшенична буханка, яка займає п’яту частину ринку, теж не уникне злету в ціні. За прогнозами, ціна на такі вироби може зрости на 5–10%, хоча це, ймовірно, буде тимчасове явище.

Подорожчання продуктів у Сумській області відчувається особливо явно, якщо подивитися на ціни по нашому регіону, які оприлюднив Мінфін. У травні пшеничний буханець коштував у середньому 51,67 грн за кілограм, перший ґатунок обходився в 36,30, а житній та житньо‑пшеничний сягнули 40,80.

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