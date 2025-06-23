Подорожчання продуктів у Сумській області значно відобразилося на хлібі, повідомляє Politeka.

За даними аналітиків з Українського клубу аграрного бізнесу, подорожчання продуктів у Сумській області вдарило, передусім, по хлібобулочних виробах. Лише за рік звичайний батон зріс у ціні на 18 відсотків.

Середня вартість у червні склала 28,9 гривні за 450 грамів. А в супермаркетах на кшталт "Сільпо" та "Новус" він узагалі коштує під 30 грн. При цьому в нашому регіоні, за підрахунками Мінфіну, пшеничний хліб з борошна найвищого ґатунку вже досяг 51,67 гривні за кілограм.

Попри відносно стримане зростання за останній місяць, експерти попереджають про можливе підвищення на 20 відсотків до кінця року. Причини всім відомі: збільшення витрат на інгредієнти, зокрема борошно, цукор, жири і дріжджі. Але є й інші чинники. Електроенергія, логістика, зарплати працівників — усе це лягає на собівартість хліба.

У Всеукраїнській асоціації пекарів додають, що на ситуацію впливає ще й нестача жита. Це означає, що житня та житньо-пшенична буханка, яка займає п’яту частину ринку, теж не уникне злету в ціні. За прогнозами, ціна на такі вироби може зрости на 5–10%, хоча це, ймовірно, буде тимчасове явище.

Подорожчання продуктів у Сумській області відчувається особливо явно, якщо подивитися на ціни по нашому регіону, які оприлюднив Мінфін. У травні пшеничний буханець коштував у середньому 51,67 грн за кілограм, перший ґатунок обходився в 36,30, а житній та житньо‑пшеничний сягнули 40,80.

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