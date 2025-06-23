Подорожание продуктов в Сумской области значительно отразилось на хлебе, сообщает Politeka.

По данным аналитиков из Украинского клуба аграрного бизнеса, подорожание продуктов в Сумской области отразилось, прежде всего, на хлебобулочных изделиях. Только через год обычный батон вырос в цене на 18 процентов.

Средняя стоимость в июне составила 28,9 гривны за 450 грамм. А в супермаркетах типа "Сильпо" и "Новус" он вообще стоит под 30 грн. При этом в нашем регионе, по подсчетам Минфина, пшеничный хлеб из муки высшего сорта уже достиг 51,67 гривны за килограмм.

Несмотря на относительно сдержанный рост за последний месяц, эксперты предупреждают о возможном повышении на 20 процентов до конца года. Причины всем известны: увеличение расходов на ингредиенты, в том числе муку, сахар, жиры и дрожжи. Но есть и другие факторы. Электроэнергия, логистика, зарплаты работников – все это ложится на себестоимость хлеба.

Во Всеукраинской ассоциации пекарей добавляют, что на ситуацию влияет еще и нехватка ржи. Это означает, что ржаная и ржано-пшеничная буханка, занимающая пятую часть рынка, тоже не избежит взлета в цене.По прогнозам, цена на такие изделия может вырасти на 5–10%, хотя это, вероятно, будет временным явлением.

Подорожание продуктов в Сумской области ощущается особенно явно, если посмотреть на цены по нашему региону, обнародованные Минфином. В мае пшеничный буханка стоил в среднем 51,67 грн за килограмм, первый сорт обходился в 36,30, а ржаной и ржано-пшеничный достигли 40,80.

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