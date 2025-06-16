Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні та розповіли, чого чекати найближчими днями.

Прогноз погоди в Україні обіцяє жителям різних регіонів мінливу атмосферу протягом найближчих днів, повідомляє Politeka.

У вівторок, 17 червня, найпохмуріше буде у Харкові — хмари не відступатимуть від ранку до вечора, вдень можливий дощ. У Києві та Львові також хмарно, проте у столиці короткочасні опади ймовірні лише вдень. Найсонячніше — в Одесі: там хмари з’являться лише після обіду, але опадів не буде.

Середа, 18 червня, продовжить похмурий тренд. У Харкові й Києві вдень знову можливий дрібний дощ, у Львові та Одесі без опадів, хоча сонця буде небагато. Найвищу температуру прогнозують у південних регіонах — до +26...+29°C.

У четвер, 19 червня, дощовою залишиться центральна частина — Київ і Харків. Львів і Одеса насолодяться короткочасним потеплінням і проясненням, хоча у Львові вдень також може покапати.

Прогноз погоди в Україні свідчить про нестійкий характер червневних погодних умов: комфортна температура, короткі ночі, але мінливість неба та дощі нагадують — літо ще в дорозі.

Метеорологи радять не забувати парасольки та уважно стежити за локальними попередженнями.

Атмосферні фронти продовжать впливати на погоду до кінця тижня, тож планувати активний відпочинок варто з урахуванням прогнозів.

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