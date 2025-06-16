Синоптики уже обнародовали прогноз погоды в Украине и рассказали, чего ждать в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Украине обещает жителям разных регионов изменяющуюся атмосферу в ближайшие дни, сообщает Politeka.

Во вторник, 17 июня, пасмурнее всего будет в Харькове — облака не будут отступать с утра до вечера, днем ​​возможен дождь. В Киеве и Львове облачно, однако в столице кратковременные осадки вероятны лишь днем. Самое солнечное - в Одессе: там облака появятся только после обеда, но осадков не будет.

Среда, 18 июня, продолжит мрачный тренд. В Харькове и Киеве днем ​​снова возможен мелкий дождь, во Львове и Одессе без осадков, хотя солнца будет немного. Высокую температуру прогнозируют в южных регионах — до +26...+29°C.

В четверг, 19 июня, дождевой останется центральная часть – Киев и Харьков. Львов и Одесса насладятся кратковременным потеплением и прояснением, хотя во Львове днем ​​тоже может покапать.

Прогноз погоды в Украине свидетельствует о неустойчивом характере июньских погодных условий: комфортная температура, короткие ночи, но небо и дожди напоминают — лето еще в пути.

Метеорологи советуют не забывать зонтики и следить за локальными предупреждениями.

Атмосферные фронты продолжат влиять на погоду в городе до конца недели, поэтому планировать активный отдых следует с учетом прогнозов.

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