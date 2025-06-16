Вік уже не є перешкодою для активного життя і фінансової незалежності, тож робота для пенсіонерів у Дніпрі стає все популярнішою.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі дає можливість не лише тримати себе в формі, а й отримувати стабільний дохід, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua дедалі частіше з’являються оголошення, де роботодавці прямо вказують, що відкриті до співпраці з людьми пенсійного віку. Робота для пенсіонерів у Дніпрі наразі доступна у кількох напрямах, які не вимагають спеціальної підготовки або освіти.

Робота для пенсіонерів у Дніпрі представлена зокрема у сфері складської логістики. На лівому березі міста, на проспекті Слобожанському, шукають вантажників і комплектувальників. Завдання стандартні: збирання замовлень за списками, перевірка товару, допомога з відвантаженням.

Є можливість денних та нічних змін на вибір. Весь товар повсякденного вжитку: продукти, побутова хімія, косметика. Зарплата стартує від 21 тисячі гривень і може сягати 28 000.

Для тих, хто шукає більш спокійний варіант або хоче спробувати щось нове, є вакансії в сфері продажів. Наприклад, компанія з косметичної продукції шукає менеджера з продажу. Умови доволі зручні: зайнятість частково віддалена, зустрічі проводяться за домовленістю з адміністраторами салонів краси.

Оформлення документації відбувається через прості цифрові системи. І найголовніше, оплата напряму залежить від результатів. Можна заробляти до 45 000 щомісяця.

Також у місті доступні нічні зміни на складах. Тут працівники займаються комплектацією замовлень за накладними. Пропонується стабільна оплата, організована розвозка до місця проживання, а для частини кандидатів навіть доступне тимчасове житло. Зарплата в середньому складає до 25 тисяч гривень.

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