Возраст уже не препятствует активной жизни и финансовой независимости, поэтому работа для пенсионеров в Днепре становится все популярнее.

Работа для пенсионеров в Днепре позволяет не только держать себя в форме, но и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

На платформе work.ua все чаще появляются объявления, где работодатели прямо указывают, что открыты для сотрудничества с людьми пенсионного возраста. Работа для пенсионеров в Днепре доступна в нескольких направлениях, которые не требуют специальной подготовки или образования.

Работа для пенсионеров в Днепре представлена ​​в сфере складской логистики. На левом берегу города на проспекте Слобожанском ищут грузчиков и комплектующих. Задания стандартные: сбор заказов по спискам, проверка товара, пособие по отгрузке.

Есть возможность дневных и ночных смен по выбору. Весь товар обыденного потребления: продукты, бытовая химия, косметика. Зарплата стартует от 21 тысяч гривен и может достигать 28 000.

Для тех, кто ищет более спокойный вариант или хочет попробовать что-нибудь новое, есть вакансии в сфере продаж. К примеру, компания по косметической продукции ищет менеджера по продажам. Условия достаточно удобны: занятость частично удалена, встречи проводятся по договоренности с администраторами салонов красоты.

Оформление документации производится через простые цифровые системы. И самое главное, оплата напрямую зависит от результатов. Можно зарабатывать до 45 тысяч ежемесячно.

Также в городе доступны ночные смены на складах. Здесь работники занимаются комплектацией заказов по накладным. Предлагается стабильная оплата, организована развозка к месту жительства, а для части кандидатов даже доступно временное жилье. Зарплата в среднем составляет до 25 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.