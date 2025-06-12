Відключення газу у Вінницькій області проводиться для підтримання технічного стану мереж і безпеки споживачів.

Відключення газу у Вінницькій області торкнеться жителів Тульчина, Погребища, а також сіл Круподеринці та Рибчинці, повідомляє Politeka.

Вінницька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» інформує про заплановані роботи на газових мережах, у зв’язку з чим тимчасово припинять газопостачання в низці населених пунктів.

У місті Тульчин 17.06 з 9:00 до 16:00 газопостачання буде припинено на вул. Незалежності (будинки № 21, 21/1–3, 25–27/3, 29/1–5, 31/1–4, 33). 19 червня з 9:00 до 16:00 відключення торкнуться Круподеринців та Погребища – зокрема вулиць Чернеча, Українська, Лісна, Чумацька, Енергетиків, Івана Франка, Володимирська, М. Коцюбинського, Василя Стуса, Сонячна, Залізнична.

Далі, 26 червня з 9:00 до 16:00, без газу залишаться жителі Погребища по вул. Селянська, Зелена, Захисників України, Кравченка. У селі Рибчинці Хмільницького району газопостачання буде обмежено з 8:00 23 червня до 17:00 26 червня.

Відключення газу у Вінницькій області проводиться для підтримання технічного стану мереж і безпеки споживачів. Газовики просять мешканців перекрити крани перед приладами та забезпечити доступ у разі потреби. Відновлення подачі буде можливе лише за наявності людей у помешканнях.

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