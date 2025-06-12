Отключение газа в Винницкой области производится для поддержки технического состояния сетей и безопасности потребителей.

Отключение газа в Винницкой области коснется жителей Тульчина, Погребища, а также сел Круподеринцы и Рыбчинцы, сообщает Politeka .

Винницкий филиал ООО «Газораспределительные сети Украины» информирует о планируемых работах на газовых сетях, в связи с чем временно прекратят газоподачу в ряде населенных пунктов.

В городе Тульчин 17.06 с 9:00 до 16:00 газоснабжение будет прекращено по ул. Независимости (дома № 21, 21/1–3, 25–27/3, 29/1–5, 31/1–4, 33). 19 июня с 9:00 до 16:00 отключения коснутся Круподеринцев и Погребища – в частности улиц Чернеча, Украинская, Лесная, Млечная, Энергетиков, Ивана Франко, Владимирская, М. Коцюбинского, Василия Стуса, Солнечная, Железнодорожная.

Далее, 26 июня с 9:00 до 16:00 без газа останутся жители Погребища по ул. Крестьянская, Зеленая, Защитников Украины, Кравченко. В селе Рыбчинцы Хмельницкого района газоснабжение будет ограничено с 8:00 23 июня до 17:00 26 июня.

Отключение газа в Винницкой области производится для поддержки технического состояния сетей и безопасности потребителей. Газовики просят жителей перекрыть краны перед приборами и обеспечить доступ в случае необходимости. Возобновление подачи будет возможно только при наличии людей в помещениях.

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