Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області спричинило значний резонанс серед мешканців села Буша, повідомляє Politeka.

В населеному пункті встановлено рекордну вартість водопостачання — 63,84 гривні за кубометр. Для порівняння, у сусідньому Ямполі тариф становить трохи більше 30 гривень, що викликає питання щодо обґрунтованості такого цінового розриву.

Селяни обурені, що їм не надали розрахункових документів, а нові ціни запровадили без достатнього пояснення. Ті, хто не має індивідуального лічильника, змушені сплачувати фіксовану суму — 230 гривень на особу.

При цьому частина домогосподарств, за словами жителів, взагалі не здійснює оплату або використовує «альтернативні входи» до водогінної системи, що поглиблює дисбаланс.

У комунальному підприємстві "Буша" ситуацію пояснюють зростанням цін на електроенергію та високим ступенем зношення інфраструктури. Витрати на ліквідацію аварійних ситуацій також включені до тарифу. Із 321 користувача лише 169 мають лічильники — решта споживає за встановленими нормативами, що не завжди відповідає реальному обсягу споживання.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Вінницькій області зумовлює необхідність реформ: модернізації водомереж, прозорої системи нарахувань, а також впровадження енергоефективних рішень, наприклад — сонячних панелей для насосних станцій. Громада закликає владу до відкритого діалогу та врахування соціально-економічної ситуації в сільській місцевості.

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