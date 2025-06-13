Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области приводит к необходимости реформ.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области повлекло за собой значительный резонанс среди жителей села Буша, сообщает Politeka.

В населенном пункте установлена ​​рекордная стоимость водоснабжения - 63,84 гривны за кубометр. Для сравнения, в соседнем Ямполе тариф составляет чуть более 30 гривен, что вызывает вопрос обоснованности такого разрыва.

Крестьяне возмущены, что им не предоставили расчетные документы, а новые цены ввели без достаточного объяснения. Те, у кого нет индивидуального счетчика, вынуждены платить фиксированную сумму — 230 гривен на человека.

При этом часть домохозяйств, по словам жителей, вообще не производит оплату или использует «альтернативные входы» в водопроводную систему, что углубляет дисбаланс.

В коммунальном предприятии "Буша" ситуацию объясняют ростом цен на электроэнергию и высокой степенью износа инфраструктуры. Расходы по ликвидации аварийных ситуаций также включены в тариф. Из 321 пользователя только 169 имеют счетчики — остальные потребляют по установленным нормативам, что не всегда соответствует реальному объему потребления.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области приводит к необходимости реформ: модернизации водосетей, прозрачной системы начислений, а также внедрению энергоэффективных решений, например — солнечных панелей для насосных станций. Общество призывает власть к открытому диалогу и учет социально-экономической ситуации в сельской местности.

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