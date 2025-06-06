Пенсія у Рівному виявилась під питанням, адже через помилки в документах жінка змушена була звертатися до феміди.

Громадянка подала заяву на оформлення пенсії у Рівному, та натомість отримала відмову, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Корецького районного суду, громадянка звернулась до управління ПФУ з заявою про призначення пенсії у Рівному, але у відповіді їй повідомили, що період роботи з серпня 1990 до жовтня 1998 року не враховується до страхового стажу.

Пояснили, що архівні документи містять невідповідності. У наказах і довідках, які вона надала, її ім’я та по батькові були записані у вигляді ініціалів, а не повністю. Через це працівники фонду визнали стаж недійсним.

Жінка стверджує, що не знає, чому так сталося, але через це фактично не може отримати пенсію у Рівному, тож вирішила звернутися до суду. Судовий розгляд показав, що подані довідки збігаються з даними з трудової книжки заявниці.

Більше того, двоє свідків підтвердили, що працювали з нею в один і той самий час. Вони надали свої трудові книжки, що повністю підтверджували свідчення. Суд не побачив підстав сумніватися у достовірності цієї інформації.

У рішенні зазначено, що заявниця мала право встановити юридичний факт належності архівних документів. Суд, з огляду на це, постановив задовольнити її позов.

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