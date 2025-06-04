У справі про призначення пенсії в Полтаві суддя став на бік заявника, якому Пенсійний фонд відмовив через неточності в архівній довідці.

Чоловік намагався довести своє право на пенсію в Полтаві, адже документ із помилкою не давав змоги отримати заслужене забезпечення, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у рішенні Кобеляцького районного суду, яке було оприлюднене 16 травня 2025 року. Заявник звернувся до Головного управління Пенсійного фонду в нашій області з проханням призначити пенсію в Полтаві, однак отримав відмову.

Відмовили через те, що архівна довідка, видана архівом Кобеляцької міської ради, містила неточності — зокрема, неповністю зазначено по батькові громадянина.

Додатково ситуацію ускладнювало те, що підприємство, яке могло б підтвердити чи виправити інформацію в довідці, уже не існувало. Громадянин не мав іншого способу підтвердити свої документи, тож пенсійні виплати йому не призначили.

Під час розгляду справи суд з’ясував, що чоловік у період з 1981 по 1996 рік працював у колгоспі імені Петровського. Його трудова книжка, заповнена російською мовою, підтверджує цей факт. На момент звернення йому виповнилось 60 років.

Для підтвердження доходів він отримав архівну довідку від 22 січня 2025 року. Свідки, які працювали разом із ним, підтвердили його трудову діяльність. У селі проживають також його брати, але з різними іменами, що виключає плутанину.

Чоловік наполягав, що документ потрібен йому саме для отримання пенсії в Полтаві, адже без нього нарахування неможливе. Суд задовольнив позов і визнав факт належності документів громадянину.

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