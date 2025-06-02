Чоловік вважав, що рішення суду фактично не було виконане, тому не було підстав, щоб пенсія в Києві перестала йому виплачуватись

Чоловіком отримувалась пенсія в Києві проте ПФУ звинуватив його у недобросовісності та зловживанні, внаслідок яких нібито йому виплачено зайві суми, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у рішенні суду.

Чоловік перебуває на обліку в Головному управлінні ПФУ з 23.03.2010. З тих пір йому була призначена пенсія в Києві за вислугу років.

Окружний адміністративний суд визнав незаконним наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 жовтня 2014 року про його звільнення з посади начальника ГУ МВС у Київській області. Чоловіка поновили на посаді з 2014 року та зобов'язав МВС виплатити середній заробіток за період вимушеного прогулу в розмірі 594 541 гривні. Це рішення призвело до утворення переплати пенсії на суму 765 247 гривень за період з 28 жовтня 2014 по 31 жовтня 2021 року.

Чоловік подав відклик на позов, оскільки вважав, що ПФУ не вказав у позові підстави для переплати та не надав доказів, що він вчинив зловживання. Він стверджував, що рішення було виконано формально: його не допускали до виконання службових обов'язків, йому не пропонували рівнозначної посади, і зарплата не виплачувалась. Окрім того, вислуга років була зарахована тільки за період вимушеного прогулу з 28 жовтня 2014-ого по 6 листопада 2015-ого, а з 7 листопада 2015 по 20 вересня 2020 року — ні.

Чоловік вважав, що рішення суду фактично не було виконане, тому не було підстав, щоб пенсія в Києві перестала йому виплачуватись. Він також не мав обов'язку повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що стосуються розміру його пенсії.

Суд відмовив у задоволенні позову ПФУ, оскільки не було надано доказів, що чоловік вчинив зловживання або подав недостовірні дані при нарахуванні пенсії.

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