Муж считал, что решение суда фактически не было исполнено, поэтому не было оснований, чтобы пенсия в Киеве перестала ему выплачиваться

Мужчиной получалась пенсия в Киеве, однако ПФУ обвинил его в недобросовестности и злоупотреблении, в результате которых якобы ему выплачены лишние суммы, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь в решении суда.

Украинец состоит на учете в Главном управлении ПФУ с 23.03.2010. С того времени ему была назначена пенсия в Киеве за выслугу лет.

Окружной административный суд признал незаконным приказ Министерства внутренних дел Украины от 27 октября 2014 г. об его освобождении от должности начальника ГУ МВД в Киевской области. Украинца восстановили в должности с 2014 года и обязал МВД выплатить средний заработок за период вынужденного прогула в размере 594 541 гривну. Это решение привело к образованию переплаты пенсии на сумму 765 247 гривен за период с 28 октября 2014 года по 31 октября 2021 года.

Пенсионер подал отзыв на иск, поскольку считал, что ПФУ не указал в иске основания для переплаты и не предоставил доказательств, что он совершил злоупотребление. Он утверждал, что решение было исполнено формально: его не допускали к исполнению служебных обязанностей, ему не предлагали равнозначную должность, и зарплата не выплачивалась. Кроме того, выслуга лет была засчитана только за период прогула с 28 октября 2014 по 6 ноября 2015, а с 7 ноября 2015 по 20 сентября 2020 — нет.

Муж считал, что решение суда фактически не было исполнено, поэтому не было оснований, чтобы пенсия в Киеве перестала ему выплачиваться. Он также не обязан был сообщать Фонду об изменениях, касающихся размера его выплат.

Суд отказал в удовлетворении иска ПФУ, поскольку не были предоставлены доказательства, что мужчина совершил злоупотребление или подал недостоверные данные при начислении выплат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.