По делу о назначении пенсии в Полтаве судья принял сторону заявителя, которому Пенсионный фонд отказал из-за неточностей в архивной справке.

Мужчина пытался доказать свое право на пенсию в Полтаве , ведь документ с ошибкой не позволял получить заслуженное обеспечение, сообщает Politeka.

Об этом говорится в решении Кобеляцкого районного суда, обнародованном 16 мая 2025 года. Заявитель обратился в Главное управление Пенсионного фонда в нашей области с просьбой назначить пенсию в Полтаве, однако получил отказ.

Отказали потому, что архивная справка, выданная архивом Кобеляцкого городского совета, содержала неточности — в частности, не полностью указано отчество гражданина.

Дополнительно ситуацию усугубляло то, что предприятие, которое могло бы подтвердить или исправить информацию в справке, уже не существовало. У гражданина не было другого способа подтвердить свои документы, поэтому пенсионные выплаты ему не назначили.

При рассмотрении дела суд выяснил, что мужчина в период с 1981 по 1996 год работал в колхозе имени Петровского. Его трудовая книжка, заполненная на русском языке, подтверждает этот факт. К моменту обращения ему исполнилось 60 лет.

В подтверждение доходов он получил архивную справку от 22 января 2025 года. Свидетели, работавшие вместе с ним, подтвердили его трудовую деятельность. В селе проживают также его братья, но с разными именами, что исключает путаницу.

Мужчина настаивал, что документ нужен ему для получения пенсии в Полтаве, ведь без него начисление невозможно. Суд удовлетворил иск и признал факт принадлежности документов гражданину.

Последние новости Украины:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Також Politeka писала, Если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Як повідомляла Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.