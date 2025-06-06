Пенсия в Ровно оказалась под вопросом, ведь из-за ошибок в документах женщина вынуждена была обращаться к фемиде.

Гражданка подала заявление на оформление пенсии в Ровно , но получила отказ, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Корецкого районного суда, гражданка обратилась в управление ПФУ с заявлением о назначении пенсии в Ровно, но в ответе ей сообщили, что период работы с августа 1990 по октябрь 1998 года не учитывается в страховой стаж.

Объяснили, что архивные документы содержат несоответствия. В приказах и справках, которые она предоставила, ее имя и отчество были записаны в виде инициалов, а не полностью. Поэтому работники фонда признали стаж недействительным.

Женщина утверждает, что не знает, почему так произошло, но поэтому фактически не может получить пенсию в Ровно, поэтому решила обратиться в суд. Судебное разбирательство показало, что данные справки совпадают с данными из трудовой книги заявительницы.

Более того, двое свидетелей подтвердили, что работали с ней в одно и то же время. Они предоставили свои трудовые книжки, полностью подтверждающие показания. Суд не увидел оснований сомневаться в подлинности этой информации.

В решении отмечено, что заявительница имела право установить юридический факт принадлежности архивных документов. Суд, учитывая это, постановил удовлетворить ее иск.

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