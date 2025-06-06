Подорожчання проїзду у Сумській області дало старт певним змінам, однак значна частина обіцяного ще потребує реалізації та контролю.

Пів року тому мешканці обласного центру вперше відчули подорожчання проїзду у Сумській області, де тариф зріс із 10 до 15 гривень, повідомляє Politeka.

Це рішення супроводжувалося меморандумом між перевізниками та міською владою: підвищення вартості обіцяли компенсувати покращенням якості послуг.

За документом, перевізники зобов’язалися ремонтувати 15% автобусів кожні шість місяців, встановити GPS-трекери, інформаційні табло, а також забезпечити пільгові перевезення для дітей, військових і членів ДФТГ.

Згідно з останніми звітами, станом на 27 березня відремонтовано 21 маршрутку, ще три — у процесі капремонту. Частину автопарку вже обладнали GPS-пристроями — таких маршруток наразі 146. Проте не всі зміни є відчутними для пасажирів: інформаційні табло з’явилися лише на одній зупинці — біля «Мануфактури», а вечірній графік руху й досі викликає нарікання.

Усі відремонтовані автобуси можна знайти в онлайн-таблицях, перевірити маршрут, стан техніки та залишити відгук на сайті alltrans.ua. Крім того, у застосунку EasyWay пасажири можуть стежити за рухом маршруток у реальному часі — щоправда, не всі автобуси відображаються стабільно.

Отже, подорожчання проїзду у Сумській області дало старт певним змінам, однак значна частина обіцяного ще потребує реалізації та контролю з боку міської влади.

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