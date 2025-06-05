Подорожчання бензину в Україні станом на 4 червня 2025 року є мінімальним, що свідчить про стабілізацію вартості на пальне по країні, повідомляє Politeka.

За даними моніторингу середніх цін А-95 преміум утримується на рівні 58,85 грн за літр без змін у порівнянні з попереднім періодом. Звичайний бензин А-95 здорожчав незначно — на 0,01, до 54,55 за літр.

А-92 і дизельне паливо залишаються без змін — 51,99 та 52,50 грн відповідно. Найсуттєвіше зниження відбулося у вартості газу автомобільного — мінус 0,05, або 0,144%.

У регіонах розцінки також коливаються в межах мінімальних змін. У Львівській області А-95 преміум коштує 59,30 грн за літр, що на 0,01 грн менше, ніж у Києві, де ця марка пального залишається на рівні 57,74.

Найдешевшим А-95 преміум є у Харкові — 57,75 гривень, а найдорожчим у Львові. Газ автомобільний в усіх регіонах демонструє тенденцію до незначного зниження — у Києві його середня ціна впала на 0,07, у Харкові — на 0,11.

Подорожчання бензину в Україні, хоч і незначне, залишається під контролем, що важливо для стабільності транспортної галузі і споживачів. Стабільність цін на пальне у найбільших містах країни — Києві, Львові, Харкові та Одесі — допомагає уникнути різких коливань у вартості послуг і товарів.

Проте водіям варто стежити за оновленнями, адже навіть незначні зміни можуть впливати на загальний бюджет. В цілому, паливний ринок демонструє помірну волатильність, що позитивно позначається на економічній ситуації в країні.

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