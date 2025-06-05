На українському ринку праці все частіше з'являються пропозиції роботи для пенсіонерів, адже роботодавці цінують життєвий досвід.

Компанії, які раніше орієнтувалися лише на молодь, нині активно шукають досвідчених та відповідальних людей незалежно від віку, тож робота для пенсіонерів є, повідомляє Politeka.

Серед тих, хто відкрито запрошує старше покоління до своєї команди, - одна з найбільших мереж швидкого харчування. Тут обіцяють не лише стабільну виплату зарплати два рази на місяць або навіть щотижня, а й гнучкий графік, що ідеально підходить тим, хто має інші справи чи бажає працювати частково.

Офіційне оформлення, соцпакет, медстрахування, лікарняні — усе відповідно до закону. Від працівника не вимагається спеціальної підготовки чи попереднього досвіду. Якщо ви старше 18 років і готові навчатися, двері відчинені. Платити обіцяють від 26 941 грн в Києві.

Окрім цього, пропозицію для старших водіїв на Київщині має і логістична компанія. Важливий досвід кермування напівпричепами та наявність посвідчення категорії СЕ. Йдеться про маршрути по Київській області на сучасному транспорті. Зарплата залежить від виробітку, але на цій роботі для пенсіонерів можна розраховувати на 50-60 000.

Компанія гарантує своєчасні виплати, премії, бронювання для військовозобов’язаних та офіційне працевлаштування. А ще є цікаві варіанти у сфері архітектури. Компанія в Ірпені шукає як досвідчених архітекторів, так і початківців, що готові вчитися.

Вимоги досить зрозумілі: знання базових програм, уміння креслити, креативність. Зарплата визначається індивідуально залежно від досвіду, але в оголошенні пише, що можна розраховувати на 30-40 000. Тож навіть у творчих галузях є робота для пенсіонерів.

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