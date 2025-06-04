Оренда квартир в Києві залишається ідеальним рішенням для комфортного життя в динамічному місті.

Оренда квартир в Києві доступна від бюджетної студії до преміум-житла на Дніпровській набережній, повідомляє Politeka.

Оренда квартир в Києві залишається затребуваною серед містян і гостей столиці. На ринку представлені варіанти на будь-який смак: наприклад, затишна студія на Світлицького 35 площею 25 м² з якісним ремонтом, меблями та технікою. Помешкання розташоване на 10 поверсі, поруч садки, школи, ТРЦ «Retroville» і зелена зона. Ціна — 12 000 грн, без тварин.

У районі метро Чернігівська за 14 000 грн доступна простора 1-кімнатна квартира (44 м²) на Юрія Поправки 4/39А. Житло з косметичним ремонтом, гардеробом, технікою, індивідуальним електроопаленням, відеоспостереженням і зручною інфраструктурою — поруч метро, ТЦ, лікарня, парк. Ідеальний варіант для сімей.

Найпреміальніша пропозиція — ЖК RiverStone, Дніпровська набережна, 14. Без комісії, 60 м², панорамні вікна, гардероб, генератор, охорона, кухня-студія, спальня, можна з дітьми й маленькими тваринами. Метро Осокорки, ТРЦ River Mall, річка — усе поруч. Вартість — 28 000 грн.

Оренда квартир в Києві залишається ідеальним рішенням для комфортного життя в динамічному місті.

Столичний ринок нерухомості пропонує рішення як для тимчасового проживання, так і для тривалого комфорту в ритмі великого міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна знайти прихисток.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців в Одесі: як отримати тимчасовий будинок.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Харкові: кому допоможуть і куди звертатися.