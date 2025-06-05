Чоловік, який отримує пенсію в Чернігові, домігся в суді часткової компенсації за затримку виплати перерахованої суми грошового забезпечення.

Громадянин перебуває на обліку в ПФУ і отримує пенсію в Чернігові за Законом України про пенсійне забезпечення військових та деяких інших категорій осіб, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Деснянського районного суду, попри те, що Пенсійний фонд провів перерахунок, гроші і досі не отримані.

Суд зобов’язав ПФУ провести перерахунок без обмеження пенсії в Чернігові максимальним розміром 90% грошового забезпечення. За період з лютого 2023 року до жовтня 2024 року утворилася заборгованість у 204 023 гривні. Проте виплати так і не було.

Чоловік подав до суду, вимагаючи компенсацію за моральну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень. У матеріалах справи йдеться, що Пенсійний фонд не зміг довести наявність моральної шкоди в повному обсязі. Позивач не підтвердив душевні страждання та їхній причинний зв’язок із бездіяльністю ПФУ.

Окрім того, в Пенсійному фонді наголосили, що факт затримки виплати, хоч і неприємний, не є достатньою підставою для значних моральних збитків. Проте, позов громадянина все ж був частково задоволений. З державного бюджету на його користь стягнули 2 тисячі гривень компенсації моральної шкоди.

Судова інстанція визнала, що неправильний розрахунок і затримка з виплатою пенсії в Чернігові спричинили душевні страждання та ускладнили життя позивача.

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