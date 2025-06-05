Громадянин перебуває на обліку в ПФУ і отримує пенсію в Чернігові за Законом України про пенсійне забезпечення військових та деяких інших категорій осіб, повідомляє Politeka.
Як йдеться у рішенні Деснянського районного суду, попри те, що Пенсійний фонд провів перерахунок, гроші і досі не отримані.
Суд зобов’язав ПФУ провести перерахунок без обмеження пенсії в Чернігові максимальним розміром 90% грошового забезпечення. За період з лютого 2023 року до жовтня 2024 року утворилася заборгованість у 204 023 гривні. Проте виплати так і не було.
Чоловік подав до суду, вимагаючи компенсацію за моральну шкоду у розмірі 100 тисяч гривень. У матеріалах справи йдеться, що Пенсійний фонд не зміг довести наявність моральної шкоди в повному обсязі. Позивач не підтвердив душевні страждання та їхній причинний зв’язок із бездіяльністю ПФУ.
Окрім того, в Пенсійному фонді наголосили, що факт затримки виплати, хоч і неприємний, не є достатньою підставою для значних моральних збитків. Проте, позов громадянина все ж був частково задоволений. З державного бюджету на його користь стягнули 2 тисячі гривень компенсації моральної шкоди.
Судова інстанція визнала, що неправильний розрахунок і затримка з виплатою пенсії в Чернігові спричинили душевні страждання та ускладнили життя позивача.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.
Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.
Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.