Человек, получающий пенсию в Чернигове, добился в суде частичной компенсации за задержку выплаты перечисленной суммы денежного довольствия.

Гражданин состоит на учете в ПФУ и получает пенсию в Чернигове по Закону Украины о пенсионном обеспечении военных и других категорий лиц, сообщает Politeka.

Как говорится в решении Деснянского районного суда, несмотря на то, что Пенсионный фонд провел перерасчет, деньги до сих пор не получены.

Суд обязал ПФУ произвести перерасчет без ограничения пенсии в Чернигове максимальным размером 90% денежного довольствия. За период с февраля 2023 года по октябрь 2024 года образовалась задолженность в 204 023 гривны. Однако выплаты так и не было.

Мужчина подал в суд, требуя компенсацию за моральный ущерб в размере 100 тысяч гривен. В материалах дела говорится, что Пенсионный фонд не смог доказать наличие морального вреда в полном объеме. Истец не подтвердил душевные страдания и их причинную связь с бездействием ПФУ.

Кроме того, в Пенсионном фонде подчеркнули, что факт задержки выплаты, хотя и неприятный, не является достаточным основанием для значительных моральных убытков. Однако иск гражданина все же был частично удовлетворен. С государственного бюджета в его пользу взыскали 2 тысячи гривен компенсации морального вреда.

Судебная инстанция признала, что неправильный расчет и задержка с выплатой пенсии в Чернигове вызвали душевные страдания и усложнили жизнь истца.

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