Пенсійний фонд вимагав від громадянки повернути надміру виплачені кошти у вигляді субсидії в Одесі, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Саратського районного суду міста, сама одеситка категорично заперечувала ці претензії. Вона пояснювала, що отримує субсидію в Одесі вже кілька років, її дохід дуже скромний і складається лише з пенсії.

Головне управління Пенсійного фонду звернулося з позовом про стягнення 7922 гривень за період з 1 березня по 31 грудня 2023 року.

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Це сталося після того, як було виявлено фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень що, на думку фонду, свідчило про надмірну виплату субсидії в Одесі. Проте громадянка пояснила що її дочка вже давно не живе разом із нею, офіційно знялася з реєстрації у 2024 році і придбала власне житло.

Вона також надала документи, що підтверджують відсутність спільного проживання, а сама пройшла дві операції на серці і отримує лише пенсійні вимплати. Крім того, жінка частково повернула кошти, бо не зрозуміла всю ситуацію і злякалася.

Суд прийняв сторону одеситки і відмовив у задоволенні позову Пенсійного фонду. Висновок полягав у тому що відсутні докази її недобросовісності чи умисного приховування інформації.

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