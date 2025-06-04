В спорном деле о возвращении субсидия в Одессе стала поводом для судебного разбирательства, поэтому рассказываем подробнее.

Пенсионный фонд требовал от гражданки вернуть излишне выплаченные средства в виде субсидии в Одессе , сообщает Politeka.

Как говорится в решении Саратского районного суда города, сама одесситка категорически отрицала эти претензии. Она объясняла, что получает субсидию в Одессе уже несколько лет, ее доход очень скромен и состоит только из пенсии.

Главное управление Пенсионного фонда обратилось с иском о взыскании 7922 гривен за период с 1 марта по 31 декабря 2023 года.

Это произошло после того, как была обнаружена финансовая операция на сумму более 50 тысяч гривен, что, по мнению фонда, свидетельствовало о чрезмерной выплате субсидии в Одессе. Однако гражданка объяснила, что ее дочь уже давно не живет вместе с ней, официально снялась с регистрации в 2024 году и приобрела собственное жилье.

Она также предоставила документы, подтверждающие отсутствие совместного проживания, а сама прошла две операции на сердце и получает только пенсионные выплаты. Кроме того, женщина частично вернула средства, потому что не поняла всю ситуацию и испугалась.

Суд принял сторону одесситки и отказал в удовлетворении иска Пенсионного фонда. Вывод заключался в том, что отсутствуют доказательства ее недобросовестности или умышленного сокрытия информации.

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