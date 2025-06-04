Місцевим мешканцям варто враховувати обмеження руху в Тернополі, щоб не запізнитися у справах чи на роботу через перекриту дорогу.

З 29 травня по 27 червня у самому центрі Тернополя ввели обмеження руху на вулиці Руській, повідомляє Politeka.

Як інформують у міській раді, хоч громадський транспорт курсуватиме, як і раніше, власникам інших видів транспорту доведеться звикати до нових умов.

Це рішення було прийняте, щоб дати змогу провести необхідний ремонт дорожнього покриття і підвищити комфорт пересування містом. Обмеження руху в Тернополі пов’язані з поточним ремонтом дороги на парній стороні вулиці Руської.

Проїзд транспорту частково перекритий на ділянці від перехрестя з Патріарха Йосифа Сліпого до пішохідного переходу поблизу Патріарха Мстислава. Саме ця частина, що знаходиться поруч із «зеленою» церквою, зараз у центрі уваги ремонтних бригад.

Для безпеки проїзду на цій ділянці встановили тимчасові дорожні знаки згідно з новою схемою проїзду. Містянам радять враховувати обмеження руху в Тернополі при плануванні поїздок і ретельно обирати маршрути. Це допоможе уникнути заторів і непотрібної втрати часу.

Варто зауважити, що громадський транспорт продовжить працювати у звичайному режимі. Це має спростити пересування для тих, хто звик користуватися автобусами та маршрутками.

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