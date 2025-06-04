Местным жителям следует учитывать ограничения движения в Тернополе, чтобы не опоздать по делам или работе через перекрытую дорогу.

С 29 мая по 27 июня в самом центре Тернополя было введено ограничение движения на улице Русской, сообщает Politeka.

Как информируют в городском совете, хотя общественный транспорт будет курсировать по-прежнему владельцам других видов транспорта придется привыкать к новым условиям.

Это решение было принято, чтобы дать возможность провести необходимый ремонт дорожного покрытия и повысить комфорт передвижения по городу. Ограничения движения в Тернополе связаны с ремонтом дороги на парной стороне улицы Русской.

Проезд транспорта частично перекрыт на участке от перекрестка из Патриарха Иосифа Слепого до пешеходного перехода вблизи Патриарха Мстислава. Именно эта часть, которая находится рядом с зеленой церковью, сейчас в центре внимания ремонтных бригад.

Для безопасности проезда на этом участке установили временные дорожные знаки по новой схеме проезда. Горожанам советуют учитывать ограничения движения в Тернополе при планировании поездок и тщательно выбирать маршруты. Это поможет избежать пробок и ненужной потери времени.

Следует отметить, что общественный транспорт продолжит работать в обычном режиме. Это должно упростить передвижение для тех, кто привык использовать автобусы и маршрутки.

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