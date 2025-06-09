Наразі все більше людей поважного віку не поспішають на відпочинок після виходу на пенсію і обирають роботу для пенсіонерів для додаткового заробітку.

Робота для пенсіонерів дає змогу залишатися активними, бути в колективі та почуватися потрібними, повідомляє Politeka.

Як свідчать дані на сайті Work.ua, у великих містах дедалі більше компаній відкриті до співпраці з працівниками старшого віку та пропонують гідні умови.

Наприклад, на одній із локацій біля станції метро Дорогожичі в Києві шукають продавця у відділ допікання. Обов’язки включають контроль за якістю продуктів, консультації клієнтів і викладку товарів.

Компанія обіцяє стабільну оплату, навчання з нуля, кар’єрний ріст і навіть допомогу з житлом. Це хороший приклад того, що робота для пенсіонерів може бути комфортною та приємною. Платити обіцяють від 22 800 до 27 400.

Для активних і досвідчених водіїв відкрито вакансії на керування самоскидом в столиці. Якщо є права категорії С або СЕ, можна перевозити будівельні матеріали Києвом та областю. Зарплата буде 40 до 60 тисяч.

Офіційне працевлаштування, щоденна виплата зарплати і можливість проживання безкоштовно — усе це робить таку роботу для пенсіонерів привабливою для тих, хто любить бути за кермом і не хоче сидіти вдома.

Ще один цікавий варіант — вакансія закупівельника овочів та фруктів. Людині потрібно вести переговори, перевіряти якість товару та аналізувати ціни. Бажано мати власне авто, але компанія компенсує витрати на паливо.

Зарплата залежить від досвіду і обговорюється особисто, але в оголошенні зазначено, що розраховувати варто на суму від 35 000 до 60 000.

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