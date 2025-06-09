Пока все больше людей преклонного возраста не спешат на отдых после выхода на пенсию и выбирают работу для пенсионеров для дополнительного заработка.

Работа для пенсионеров позволяет оставаться активными, быть в коллективе и чувствовать себя нужными, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные на сайте Work.ua, в крупных городах все больше компаний открыто к сотрудничеству с работниками постарше и предлагают достойные условия.

Например, на одной из локаций возле станции метро Дорогожичи в Киеве ищут продавца в отдел досады. Обязанности включают контроль качества продуктов, консультации клиентов и выкладку товаров.

Компания обещает стабильную оплату, обучение с нуля, карьерный рост и даже пособие с жильем. Это хороший пример того, что работа для пенсионеров может быть комфортной и приятной. Платить обещают от 22800 до 27400.

Для активных и опытных водителей открыты вакансии на управление самосвалом в столице. Если есть права категории С или СЭ, можно перевозить строительные материалы по Киеву и области. Зарплата будет от 40 до 60 тысяч.

Официальное трудоустройство, ежедневная выплата зарплаты и возможность проживания бесплатно – все это делает такую ​​работу для пенсионеров привлекательной для тех, кто любит быть за рулем и не хочет сидеть дома.

Еще один интересный вариант – вакансия закупщика овощей и фруктов. Человеку нужно вести переговоры, проверять качество товара и анализировать цены. Желательно иметь собственное авто, но компания компенсирует расходы на топливо.

Зарплата зависит от опыта и обсуждается лично, но в объявлении сказано, что рассчитывать стоит на сумму от 35 000 до 60 000.

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