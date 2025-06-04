Робота для пенсіонерів у Києві перестала бути чимось незвичним, адже все більше старших людей шукають можливість підзаробити.

Робота для пенсіонерів у Києві передбачає цілу низку найрізноманітніших професій і не у всіх випадках це про важку фізичну працю, повідомляє Politeka.

Серед актуальних вакансій на work.ua варто звернути увагу на ті, що стосуються логістики. Компанія «Сфералайн ЛТД» зараз активно шукає водіїв із власними вантажними автомобілями. Праця не з простих, але для тих, хто вже має досвід, вона цілком під силу.

Доставка електротехнічної продукції по місту, ведення документації, дбайливе ставлення до авто — саме це стане щоденною рутиною. Але в той же час це і стабільний дохід, і чіткий графік, і повага до працівника. Робота для пенсіонерів у Києві в такому форматі передбачає оплату понад 37 тисяч.

А ще є варіанти, які не потребують водійських навичок. Один зі столичних закладів харчування шукає працівників ресторану. Навіть якщо у вас ніколи не було досвіду в цій сфері, вас навчать. Основні завдання: вміння спілкуватися з людьми та готовність підтримувати чистоту. платити обіцяють від 27 000 гривень.

Також на ринку є запит на водіїв вантажівок категорій С і СЕ. Транспортна компанія «Влад Транс» пропонує конкурентні умови, включно з офіційним працевлаштуванням, власною СТО, заправкою та зручним розташуванням біля столиці. Зарплата встановлена на рівні 35-50 000 гривень.

Варто зазначити, що робота для пенсіонерів у Києві не є винятком із правил, тому завжди варто пробувати себе в чомусь новому.

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