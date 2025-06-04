Работа для пенсионеров в Киеве перестала быть чем-то необычным, ведь все старшие люди ищут возможность подзаработать.

Работа для пенсионеров в Киеве предусматривает целый ряд самых разных профессий и не во всех случаях это о тяжелом физическом труде, сообщает Politeka.

Среди актуальных вакансий на work.ua стоит обратить внимание на логистику. Компания "Сфералайн ЛТД" сейчас активно ищет водителей с собственными грузовыми автомобилями. Труд не из простых, но для тех, кто уже имеет опыт, он вполне по силам.

Доставка электротехнической продукции по городу, ведение документации, бережное отношение к автомобилю – именно это станет ежедневной рутиной. Но вместе с тем это и стабильный доход, и четкий график, и уважение к работнику. Работа для пенсионеров в Киеве в таком формате предполагает оплату более 37 тысяч.

А еще есть варианты, не требующие водительских навыков. Одно из столичных заведений питания ищет работников ресторана. Даже если у вас никогда не было опыта в этой сфере, вас научат. Главные задачки: умение общаться с людьми и готовность поддерживать чистоту. платить обещают от 27 000 гривен.

Также на рынке есть запрос на водителей грузовиков категорий С и СЭ. Транспортная компания «Влад Транс» предлагает конкурентные условия, включая официальное трудоустройство, собственную СТО, заправку и удобное расположение возле столицы. Зарплата установлена ​​на уровне 35–50 000 гривен.

Стоит отметить, что работа для пенсионеров в Киеве не исключение из правил, поэтому всегда стоит пробовать себя в чем-то новом.

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