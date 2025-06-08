Робота для пенсіонерів у Сумах давно перестала бути винятком із правил, тому літні люди мають змогу продовжувати бути активними.

Робота для пенсіонерів у Сумах передбачає, що роботодавці все частіше шукають відповідальних і досвідчених людей, незалежно від віку, повідомляє Politeka.

Як свідчить сайт work.ua, робота для пенсіонерів у Сумах не завжди потребує виснажливої фізичної праці. Одна з доступних вакансій — швачка. У центрі міста розширюється виробництво, і тепер там шукають швачок на постійну основу.

Якщо ви маєте досвід з легкими тканинами, мереживом і вмієте працювати акуратно — це може стати хорошою можливістю. Зарплата залежить від виробітку і стартує з 23 тисяч гривень, а може сягати й 35 000. Тут пропонують сучасне обладнання, доброзичливий колектив та гнучкий графік.

Ще один напрямок, де пропонується робота для пенсіонерів у Сумах — водій із власним легковим авто. Компанія Hub шукає відповідальних людей, які готові возити пасажирів містом.

Усе просто: встановлюєте мобільний додаток, отримуєте замовлення, обираєте зручні поїздки і працюєте у зручний для себе час. Можна виконувати лише кілька замовлень на день і мати стабільний додатковий дохід, або працювати повний день і заробляти до 4000 щоденно.

Також у місті відкрито вакансії операторів контактного центру. Якщо не боїтеся телефонних розмов і можете швидко зорієнтуватися у розмові, то це цілком реальний варіант. Основне завдання — телефонувати клієнтам, пропонувати послуги компанії, консультувати та вносити інформацію в систему.

Оплата погодинна, плюс мотиваційні бонуси. Особливий досвід не потрібен, але бажання спілкуватися і базові навички користування комп’ютером дуже бажані. Платити обіцяють від 10 до 17 тисяч.

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