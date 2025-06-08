Работа для пенсионеров в Сумах давно перестала быть исключением из правил, поэтому пожилые люди могут продолжать быть активными.

Работа для пенсионеров в Сумах предполагает, что работодатели все чаще ищут ответственных и опытных людей, вне зависимости от возраста, сообщает Politeka.

Как свидетельствует сайт work.ua, работа для пенсионеров в Сумах не всегда нуждается в изнурительном физическом труде. Одна из доступных вакансий – швея. В центре города расширяется производство, и теперь там ищут швей на постоянное основание.

Если у вас есть опыт с легкими тканями, кружевом и умеете работать аккуратно — это может стать хорошей возможностью. Зарплата зависит от выработки и стартует с 23 тысяч гривен, а может достигать и 35 000. Здесь предлагают современное оборудование, дружелюбный коллектив и гибкий график.

Еще одно направление, где предлагается работа для пенсионеров в Сумах – водитель с собственным легковым авто. Компания Hub ищет ответственных людей, готовых возить пассажиров по городу.

Все просто: устанавливаете мобильное приложение, получаете заказы, выбираете удобные поездки и работаете в удобное для себя время. Можно выполнять несколько заказов в день и иметь стабильный дополнительный доход, или работать полный день и зарабатывать до 4000 ежедневно.

Также в городе открыты вакансии операторов контактного центра. Если не боитесь телефонных разговоров и можете быстро сориентироваться в разговоре, это вполне реальный вариант. Основная задача – звонить клиентам, предлагать услуги компании, консультировать и вносить информацию в систему.

Оплата почасовая, плюс мотивационные бонусы. Особый опыт не нужен, но желания общаться и базовые навыки пользования компьютером очень желательны. Платить обещают от 10 до 17 тысяч.

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