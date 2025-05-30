Нова система оплати проїзду у Львівській області спрямована на забезпечення зручного, сучасного та справедливого механізму розрахунку за пересування.

Нова система оплати проїзду у Львівській області стартує в Дрогобицькій громаді вже з 1 червня 2025 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили 27 травня, під час позачергового засідання виконавчого комітету Дрогобицької міської ради.

Серед ключових питань, розглянутих на засіданні, — впровадження Картки жителя Дрогобицької територіальної громади та перегляд чинних тарифів на перевезення міським і приміським транспортом.

Відтепер пільгові категорії громадян, зокрема пенсіонери, учні та інші особи, які мають право на соціальні гарантії, зможуть користуватися громадським транспортом безкоштовно.

Зокрема, особи пенсійного віку отримають право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця, які можна буде підтверджувати за допомогою пластикової картки або мобільного застосунку. Учні закладів загальної середньої освіти матимуть можливість безкоштовно їздити до 19:30 протягом усього навчального року, пред’являючи учнівський квиток.

Видача Картки жителя вже триває в Дія Центрі міста Дрогобич. Міська влада наголошує, що нова система оплати проїзду у Львівській області спрямована на забезпечення зручного, сучасного та справедливого механізму розрахунку за пересування, що охоплює всіх мешканців громади.

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