ПФУ відмовився виплачувати 138 398 гривень пенсії в Чернігові, повідомляє Politeka.

Як йдеться у рішенні Деснянського районного суду міста, опублікованому 13 травня 2025 року, жінці відмовили у виплаті суми, що належала її покійному чоловікові.

Уся історія почалася ще кілька років тому. У 2021 році суд зобов’язав управління Пенсійного фонду перерахувати чоловікові пенсію в Чернігові з квітня 2019 року на підставі нової довідки про грошове забезпечення. Рішення було частково виконане, гроші перерахували, але громадянину вони так і не надійшли.

Після його смерті дружина, як єдина спадкоємиця, спробувала замінити сторону у виконавчому провадженні, проте їй у цьому відмовили. Вона не зупинилася. Знову звернулася до Пенсійного фонду із заявою, де вимагала виплатити пенсію в Чернігові, яку мав отримати її законний чоловік. Але знову безрезультатно.

У листі за січень 2025 року їй повідомили про відмову. У своєму новому позові громадянка просила стягнути з Пенсійного фонду суму недоотриманої виплати в повному обсязі. Суд розглянув справу і дійшов висновку, що її вимоги підлягають задоволенню. Отже, там постановили, що ПФУ дійсно зобов'язаний віддати всі 138 398 гривень для вдови.

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