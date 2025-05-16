Подорожчання проїзду в Львівській області пояснюють зростанням вартості запчастин, паливно-мастильних матеріалів та необхідністю виплачувати водіям зарплату на рівні 20 тисяч гривень.

Подорожчання проїзду в Львівській області стало відчутним для пасажирів уже з початку травня, повідомляє Politeka.

Як інформує ZAXID.NET вартість квитків на приміських та міжміських маршрутах зросла на 15–20%.

Тепер мінімальна ціна поїздки складає 30 гривень, тоді як на деяких маршрутах підвищення відчутніше — наприклад, на лінії Жовтанці–Львів вартість підскочила з 40 до 50 гривень.

За словами голови правління «Укравтотранс-Львів» Івана Велійки, рішення про підняття тарифів ухвалили більшість великих перевізників регіону — АТП 14631, Самбірське АТП 14608, «Міра і К», АТП 14630 та інші. Вони аргументують зміни зростанням вартості запчастин, паливно-мастильних матеріалів, а також необхідністю виплачувати водіям середню заробітну плату на рівні понад 20 тисяч гривень — для збереження бронювання на випадок мобілізації.

Начальник управління транспорту Львівської ОВА Степан Рудницький повідомив, що обласна адміністрація отримала 13 офіційних звернень від перевізників щодо зміни тарифів.

Подорожчання проїзду в Львівській області, як очікується, вплине не лише на жителів приміських громад, а й на мобільність регіону загалом. Тим часом у соцмережах усе більше з’являється обурених відгуків: мешканці скаржаться на необґрунтованість нових цін і відсутність альтернатив.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання хліба у Львові: українці витратять більше грошей на ключовий продукт, ціни значно злетіли.

Також Politeka писала, Безкоштовне житло для переселенців у Львові: де можна оселитись, перелік пропозицій.

Як повідомляла Politeka, Підвищення вартості проїзду у Львові: у мерії висловилися про подорожчання, оприлюднено ціни.