Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві надається після оцінки вашої індивідуальної ситуації.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві надається в межах благодійної ініціативи, яку підтримують Естонська рада у справах біженців та фонд “Єдність за майбутнє”, повідомляє Politeka.

Програма спрямована на підтримку людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і охоплює також й мешканців інших регіонів, зокрема Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Чернігівської, Київської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Сумської та Кіровоградської областей.

Отримати допомогу можуть особи, які відповідають критеріям вразливості: люди з інвалідністю, одинокі батьки з дітьми, малозабезпечені родини або ті, хто втратив житло чи годувальника внаслідок війни. Рішення про надання коштів ухвалюється після телефонної оцінки ситуації спеціалістом.

Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві може становити до 2220 грн на особу за один або три місяці. Виплати здійснюються оперативно, аби забезпечити підтримку найбільш уразливих українців у період війни.

Заявки на отримання допомоги приймаються через консультацію з фахівцями, після чого приймається рішення про надання виплат. Програма продовжує діяти в 2025 році, тож пенсіонери в Полтаві мають можливість звернутися за підтримкою.

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