Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется после оценки вашей индивидуальной ситуации.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве предоставляется в рамках благотворительной инициативы, которую поддерживают Эстонский совет по делам беженцев и фонд Единство за будущее, сообщает Politeka.

Программа направлена ​​на поддержку людей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и охватывает также жителей других регионов, в частности Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской, Черкасской, Сумской и Кировоградской областей.

Получить помощь могут лица, отвечающие критериям уязвимости: люди с инвалидностью, одинокие родители с детьми, малообеспеченные семьи или потерявшие жилье или кормильца в результате войны. Решение о предоставлении средств принимается после телефонной оценки ситуации специалистом.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве может составлять до 2220 грн. на человека за один или три месяца. Выплаты производятся оперативно, чтобы обеспечить поддержку наиболее уязвимых украинцев в период войны.

Заявки на получение пособия принимаются через консультацию со специалистами, после чего принимается решение о предоставлении выплат. Программа продолжает действовать в 2025 году, поэтому у пенсионеров в Полтаве есть возможность обратиться за поддержкой.

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