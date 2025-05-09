З 15 травня "Укрзалізниця" вносить зміни та впроваджує новий графік електричок в Полтаві

Новий графік електричок в Полтаві почне діяти з середини мясця через рішення, прийняте українським перевізником "Укрзалізниця", повідомляє Politeka.net.

Попередження про зміни з'явилося у місцевому Телеграм-каналі.

З 15 травня "Укрзалізниця" вносить зміни та впроваджує оновлений розклад: через станцію Ромодан буде скасовано пару приміських поїздів.

Під скорочення потрапляють такі рейси:

№6727/6369 Полтава — Гребінка : відправлення з Полтави о 20:06 , кінцева — Ромодан (прибуття о 23:28);

: відправлення з Полтави о , кінцева — (прибуття о 23:28); №6362/6722 Гребінка — Полтава: відправлення з Ромодану о 3:42, прибуття на станцію Полтава-Південна о 6:55.

Таким чином, починаючи з 15 травня, на ділянці залишаться лише дві пари електропоїздів. Новий графік електричок в Полтаві виглядає наступним чином:

з Полтави: о 7:30 (Південний вокзал) та о 14:45 (Київський вокзал);

(Південний вокзал) та (Київський вокзал); з Гребінки: о 5:30 та о 14:04.

Крім цього, Укрзалізниця поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен. Побудовані Крюківським вагонобудівним заводом, який знаходиться у місті Кременчук. Вагони стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році. Це перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів.

Отримані 6 нових вагонів вже цих вихідних поповнили склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ, який курсує через Полтавщину.

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