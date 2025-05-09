С 15 мая "Укрзализныця" вносит изменения и вводит новый график электричек в Полтаве

Новый график электричек в Полтаве начнет действовать изнутри места из-за решения, принятого украинским перевозчиком "Укрзализныця", сообщает Politeka.net.

Предупреждение об изменениях появилось в местном Телеграмм -канале.

С 15 мая "Укрзализныця" вносит изменения и внедряет обновленное расписание: через станцию ​​Ромодан будет отменена пара пригородных поездов.

Под сокращение попадают следующие рейсы:

№6727/6369 : отправление из города в 20:06 , конечная — Ромодан (прибытие в 23:28);

: отправление из города в , конечная — (прибытие в 23:28); №6362/6722: отправление из Ромодана в 3:42, прибытие на станцию ​​Полтава-Южная в 6:55.

Таким образом, начиная с 15 мая, на участке останутся всего две пары электропоездов. Новый график электричек в Полтаве выглядит следующим образом:

из Полтавы: в 7:30 (Южный вокзал) и 14:45 (Киевский вокзал);

(Южный вокзал) и (Киевский вокзал); из Гребенки: в 5:30 и в 14:04.

Кроме этого, "Укрзалізниця" пополнила свой подвижной состав 6 новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построены Крюковским вагоностроительным заводом, расположенным в городе Кременчуг. Вагоны стали очередной партией из числа 66 заказанных в 2023 году. Это первая в истории независимой Украины закупка именно плацкартных вагонов.

Полученные 6 новых вагонов уже в эти выходные пополнили состав двухгруппового поезда 22/21-104/103 Львов – Харьков, Краматорск, курсирующий через Полтавщину.

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