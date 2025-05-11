Прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє антициклон з низькими температурами.

Синоптики вже підготували прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 12 по 18 травня та розкрили, чого чекати мешканцям міста, інформує Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 12 по 18 травня, вони обіцяють деякі зміни та сюрпризи. У понеділок 12-ого числа: триматиметься хмарність. Починаючи з середини дня йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря підніметься до +11 градусів.

У вівторок 13.05: стане ще холодніше повітря прогріється лише до +10 градусів. Злива, яка до ранку розгубить свою силу, після обіду стане ще слабшою і ближе до ночі зовсім закінчиться.

Середа 14.05: ще починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небозвід вкрите хмарами. Йтиме дрібний дощ. Температура – від +6 до +10 градусів.

У четвер, 15-ого травня: синоптики обіцяють від 7 до 12 зі знаком "+". Хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У другій половині дня очікується злива.

П'ятниця 16-ого: хмари вже з ранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься до кінця доби. Усю другу половину дня йтимуть опади. Температура повітря – +7 до +16.

Субота 17-ого: не порадує. Небо вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. З опадами - прогріється від +8 до +15 градусів.

Неділя 18-ого: хмарність очікується вранці та вдень, а ввечері небо проясниться. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Протримається +9 до +11. Отже, прогноз погоди у Полтаві на тиждень з 12 по 18 травня обіцяє антициклон з низькими температурами.

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