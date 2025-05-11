Прогноз погоды в Полтаве на неделю с 12 по 18 мая обещает антициклон с низкими температурами.

Синоптики уже подготовили прогноз погоды в Полтаве на неделю с 12 по 18 мая и раскрыли, чего ждать жителям города, информирует Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Полтаве на неделю с 12 по 18 мая, они обещают некоторые изменения и сюрпризы. В понедельник 12-го числа : будет облачно. Начиная с середины дня будет идти дождь, который к вечеру станет еще сильнее. Температура воздуха поднимется до +11 градусов.

Во вторник 13.05: станет еще холоднее воздух прогреется только до +10 градусов. Ливень, который к утру потеряет свою силу, после обеда станет еще слабее и ближе к ночи совсем закончится.

Среда 14.05: еще начиная с раннего утра и до позднего вечера, небосвод покрыт облаками. Небольшой дождь. Температура – ​​от +6 до +10 градусов.

В четверг, 15 мая: синоптики обещают от 7 до 12 со знаком "+". Облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Во второй половине дня ожидается дождь.

Пятница 16-ого: облака уже с утра покроют небо, и пасмурная погода будет держаться до конца суток. Всю вторую половину дня ожидаются осадки. Температура воздуха – +7 до +16.

Суббота 17-ого: не порадует. Небо будет покрыто облаками, которые продержатся до конца дня. С осадками – прогреется от +8 до +15 градусов.

Воскресенье 18-ого: облачность ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Днем, вероятно, пройдет мелкий дождь, но он закончится позже. Продержится +9 до +11. Следовательно, прогноз погоды в Полтаве на неделю с 12 по 18 мая обещает антициклон с низкими температурами.

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