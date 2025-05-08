Обмеження руху транспорту в Полтаві, на щастя, носить лише тимчасовий характер.

Обмеження руху транспорту в Полтаві вводять, проте воно стосується лише окремих маршрутів міста, повідомляє Politeka.net.

Про це стало відомо з документів опублікованих на сайті Полтавської міськради.

Зокрема обмеження руху транспорту в Полтаві планується за графіком. Тимчасове перекриття відбудеться на кількох вулицях міста через проведення земляних робіт, пов’язаних із капітальним ремонтом та заміною ділянки газопроводу середнього тиску.

Як йдеться в документах міської ради, це стосуватиметься таких ділянок:

перехрестя вулиці Шевченка з провулком Тупим — до 16 травня;

перехрестя вулиць Шевченка та Раїси Кириченко — до 23 травня;

вулиця Раїси Кириченко (будинки №21–30) — до 30 травня;

вулиця Решетилівська: від перехрестя з провулком Шевченка до вул. Героїв ОУН (зупинка «11 школа») — до 10 червня.

Виконання робіт доручене приватному підприємству «Полтава Будкомплекс». Остаточне рішення щодо перекриття ухвалюватиметься на засіданні виконавчого комітету міськради 8 травня.

Крім цього, управління ЖКГ оголосило про другу закупівлю послуг з поточного ремонту вулиць. Мета поточного ремонту — усунути дрібні чи середні пошкодження покриття для забезпечення безпечного та комфортного руху транспорту.

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