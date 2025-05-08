Ограничение движения транспорта в Полтаве, к счастью, носит только временный характер.

Ограничение движения транспорта в Полтаве вводится, однако оно касается только отдельных маршрутов города, сообщает Politeka.net.

Об этом стало известно из документов, опубликованных на сайте Полтавского горсовета.

В частности, ограничение движения транспорта в Полтаве планируется по графику. Временное перекрытие состоится на нескольких улицах города из-за земляных работ, связанных с капитальным ремонтом и заменой участка газопровода среднего давления.

Как говорится в документах городского совета, это будет касаться следующих участков:

перекресток Шевченко с переулком Тупым - до 16 мая;

перекресток Шевченко и Раисы Кириченко - до 23 мая;

улица Раисы Кириченко (дома №21-30) - до 30 мая;

улица Решетиловская: от перекрестка с переулком Шевченко до ул. Героев ОУН (остановка «11 школа») – до 10 июня.

Выполнение работ поручено частному предприятию «Полтава Стройкомплекс». Окончательное решение о перекрытии будет принято на заседании исполнительного комитета горсовета 8 мая.

Кроме того, управление ЖКХ объявило о второй закупке услуг по текущему ремонту улиц. Цель текущего ремонта – устранить мелкие или средние повреждения покрытия для обеспечения безопасного и комфортного движения транспорта.

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