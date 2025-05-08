Робота для пенсіонерів в Полтаві вже давно перестала бути чимось незвичним чи рідкісним, тож показуємо доступні пропозиції.

Робота для пенсіонерів в Полтаві є можливістю не лише для підробітку, а й для повноцінної зайнятості з хорошою оплатою праці, повідомляє Politeka.

Однією з таких можливостей є робота для пенсіонерів в Полтаві прибиральницею в компанії "Паросток, ПНВК". Тут шукають працівників на повний день для прибирання офісних приміщень та інших зон.

Досвід у прибиранні вітається, але не є обов’язковим. Зарплата стабільна, а колектив дружній та підтримуючий. Крім того, власник пропонує гнучкий графік, що для літніх людей є додатковою перевагою.

Інша цікава вакансія — продавець-консультант. Якщо ви любите спілкуватися з людьми, знаєте, як допомогти обрати найкраще, ця пропозиція для вас. Заробіток коливається в межах 20 000-25 000 грн, і хоча досвід у продажах є перевагою, він не є обов'язковим.

Ви будете консультувати клієнтів і допомагати їм вирішувати питання, а також займатися невеликою звітністю. Не обійшлося й без варіанту для тих, хто хоче працювати в охороні. У місті шукають охоронців для об'єктів компаній і матеріальних цінностей. Обов'язки включають перевірку документів, моніторинг відеоспостереження і контроль за дотриманням пропускного режиму.

Тут важливі знання основ охорони, а також здатність швидко реагувати на нестандартні ситуації. Крім того, пропонують комфортний графік і можливості для кар'єрного росту.

Таким чином, робота для пенсіонерів в Полтаві не обмежується лише мінімальними підробітками. Сьогодні можна знайти варіанти з гідною оплатою і стабільними умовами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів у Полтаві: стало відомо, скільки доведеться платити.

Також Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтаві: українцям виплачують 10 800 гривень від ООН, названо умови.

Як повідомляла Politeka, Графіки відключення світла на Полтавщині у травні 2025 року: термінове попередження, де не буде електрики