Работа для пенсионеров в Полтаве уже давно перестала быть чем-то необычным или редким, поэтому показываем доступные предложения.

Работа для пенсионеров в Полтаве - возможность не только для подработки, но и для полноценной занятости с хорошей оплатой труда, сообщает Politeka.

Одной из таких возможностей является работа для пенсионеров в Полтаве уборщицей компании "Паросток, ПНВК". Здесь ищут работников на полный день для уборки офисных помещений и других зон.

Опыт в уборке приветствуется, но не обязателен. Зарплата стабильна, а коллектив дружеский и поддерживающий. Кроме того, владелец предлагает гибкий график, что для престарелых является дополнительным преимуществом.

Другая интересная вакансия — продавец-консультант. Если вы любите общаться с людьми, знаете, как помочь выбрать лучшее, это предложение для вас. Заработок колеблется в пределах 20 000-25 000 грн, и хотя опыт в продажах является преимуществом, он не обязателен.

Вы будете консультировать клиентов и помогать им решать вопросы и заниматься небольшой отчетностью. Не обошлось и без варианта для тех, кто желает работать в охране. В городе ищут телохранителей для объектов компаний и материальных ценностей. Обязанности включают в себя проверку документов, мониторинг видеонаблюдения и контроль за соблюдением пропускного режима.

Здесь важны знания основ охраны, а также способность быстро реагировать на нестандартные ситуации. Кроме того, предлагают комфортный график и возможности для карьерного роста.

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтаве не ограничивается минимальными подработками. Сегодня можно найти варианты с достойной оплатой и стабильными условиями.

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