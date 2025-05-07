Подорожчання круп у Полтаві сталося на низку товарів, проте все ще можна зекономити.

Подорожчання круп у Полтаві стало помітним ще з початком місяця, проте низка товарів зросла в ціні незначно, а інша продукція навпаки вдарила по гаманцям, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані місцевих магазинів та сайту Мінфін. Згідно з моніторингом вартості, у травні 2025 року спостерігалися зміни у порівнянні з минулим місяцем.

У квітні помітно зросли ціни на деякі популярні крупи, зокрема рис та гречку. Найбільше подорожчання круп у Полтаві продемонстрував круглий рис — його середня ціна піднялася до 79,30 за кілограм, у порівнянні з 72,17 грн у квітні.

Довгий рис також не залишився осторонь — подорожчання хоч і незначне, але відчутне: з 58,24 до 58,50 за кілограм. Водночас, пропарений довгий рис навпаки трохи впав у ціні — тепер він коштує 67,73 проти 68,19 грн минулого місяця. Круглозернистий шліфований марки «Розумний Вибір» можна придбати дешевше за 51 гртвню.

Серед найдорожчих видів рису на ринку залишається басматі від торгової марки «Жменька» — його ціна сягнула рекордних 170 за кілограм. У ціновому лідерстві також рис Жасмін, який коштує 114.

Каша ячна марки «Хуторок» вартує 29 гривень, проте можна зекономити, придбавши її на вагу - ціни коливаються від 25 до 30.

Не оминуло зростання вартості й гречку. Якщо в березні її можна було купити в середньому за 32,24, то тепер вартість зросла до 49. Найдорожча продукція від бренду «Терра» обійдеться у 64 грн за 800 г, тоді як найбюджетніший варіант — гречка «Зерновита» — 61 гривні за кілограм.

Подорожчання круп у Полтаві може бути зумовлене як сезонними факторами, так і складнощами логістики в умовах воєнного стану. Експерти припускають, що це не межа, і вартість продукції може продовжити зростати й надалі.

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