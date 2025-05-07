Подорожание круп в Полтаве произошло на ряде товаров, однако все еще можно сэкономить.

Подорожание круп в Полтаве стало заметно еще с началом месяца, однако ряд товаров вырос в цене незначительно, а другая продукция наоборот ударила по кошелькам, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные местных магазинов и сайта Минфина. Согласно мониторингу, в мае 2025 года наблюдались изменения по сравнению с прошлым месяцем.

В апреле заметно выросли цены на некоторые популярные крупы, в том числе рис и гречку. Наибольшее удорожание круп в Полтаве продемонстрировал круглый рис — его средняя цена поднялась до 79,30 за килограмм по сравнению с 72,17 грн в апреле.

Длинный черт также не остался в стороне — подорожание хоть и незначительное, но ощутимое: с 58,24 до 58,50 за килограмм. В то же время пропаренный длинный рис наоборот немного упал — теперь он стоит 67,73 против 68,19 грн в прошлом месяце. Круглозернистый шлифованный марки «Умный Выбор» можно приобрести дешевле 51 грн.

Среди самых дорогих видов риса на рынке остается басмати от торговой марки "Жменька" - его стоимость достигла рекордных 170 за килограмм. В ценовом лидерстве также стоит Жасмин, который стоит 114.

Каша ячная марки «Хуторок» стоит 29 гривен, однако можно сэкономить, приобретя ее на вес – цены колеблются от 25 до 30.

Не обошел рост и гречку. Если в марте ее можно было купить в среднем за 32,24, то теперь стоимость выросла до 49. Самая дорогая продукция от бренда Терра обойдется в 64 грн за 800 г, тогда как самый бюджетный вариант — гречка «Зерновита» — 61 гривну за килограмм.

Подорожание круп в Полтаве может быть обусловлено как сезонными факторами, так и сложностями логистики в условиях военного положения. Эксперты предполагают, что это не предел, и стоимость продукции может продолжить расти и дальше.

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