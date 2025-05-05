У Київській області в вівторок, 6 травня 2025 року, ДТЕК знову планує застосовувати місцеві графіки відключення світла.

Експерти розповіли, які графіки відключення світла діятимуть у Києві та області 6 травня 2025 року, на тлі погіршення погодних умов в країні, пише Politeka.

Через погіршення погодних умов в Україні зріс рівень споживання електроенергії. Проблема в тому, що через хмарність та дощі в деяких регіонах побутові сонячні електростанції не можуть ефективно працювати, тому зростає навантаження на загальну енергомережу.

Більше того, через сильний дощ, град і пориви вітру в пʼятьох регіонах виникли аварійні ситуації, частково або повністю залишилися без електроенергії мешканці 68 населених пунктів, повідомляє Politeka.

Попри те, що масштабні стабілізаційні чи аварійні графіки відключення світла в Києві та області на 6 травня 2025 року не плануються, ДТЕК попереджає про локальні знеструмлення, заплановані на цей день.

Зокрема повідомляється, що в межах Пірнівської територіальної громади в Вишгородському районі Київської області графіки відключення світла 6 травня діятимуть із 8:00 до 17:00.

Без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Лебедівка по вулицях Виноградна, Вишнева, Вільхова, Тиха, Дніпровська, Ентузіастів, Лебедина, Медова, Молодіжна, Набережна, Шолуденка, Щаслива, Ярослава Мудрого, Прибережна, Сімейна, Соборна, Урочище "Рябіна 1", "Рябіна", "Суниця", провулку Ягідний.

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