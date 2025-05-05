В Киевской области во вторник, 6 мая 2025 года, ДТЭК снова планирует применять местные графики отключения света.

Эксперты рассказали, какие графики отключения света будут действовать в Киеве и области 6 мая 2025 года, на фоне ухудшения погодных условий в стране, пишет Politeka.

Из-за ухудшения погодных условий в Украине вырос уровень потребления электроэнергии. Проблема в том, что из-за облачности и дождей в некоторых регионах бытовые солнечные электростанции не могут эффективно работать, поэтому возрастает нагрузка на общую энергосеть.

Более того, из-за сильного дождя, града и порывов ветра в пяти регионах возникли аварийные ситуации, частично или полностью остались без электроэнергии жители 68 населенных пунктов, сообщает Politeka.

Несмотря на то, что масштабные стабилизационные или аварийные графики отключения света в Киеве и области на 6 мая 2025 года не планируются, ДТЭК предупреждает о локальных обесточениях, запланированных на этот день.

В частности, сообщается, что в пределах Пирновской территориальной общины в Вышгородском районе Киевской области графики отключения света 6 мая будут действовать с 8:00 до 17:00.

Без электроэнергии временно останутся жители села Лебедевка по улицам Виноградная, Вишневая, Ольховая, Тихая, Днепровская, Энтузиастов, Лебединая, Медовая, Молодежная, Набережная, Шолуденко, Счастливая, Ярослава Мудрого, Прибрежная, Семейная, Соборная, Урочище "Рябина 1", "Рябина", "Земляника", переулке Ягодный.

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